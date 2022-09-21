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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Trabzon'da gazete temsilcileriyle buluştu:

21.09.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnternet medya yasasının geçmesi gerektiğini düşünüyoruz ki yazılı medya nitelikli, kaliteli bir şekilde yayınlarına devam edebilsin, içerik üretebilsin, fikir beyan edebilsin, kalite yükselsin"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "İnternet medya yasasının geçmesi gerektiğini düşünüyoruz ki yazılı medya nitelikli, kaliteli bir şekilde yayınlarına devam edebilsin, içerik üretebilsin, fikir beyan edebilsin, kalite yükselsin." dedi.

Erkılınç, Trabzon'da bir otelde düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda, Basın İlan Kurumunun 1961'de kurulduğunu söyledi.

Basın İlan Kurumunun son dönemde hiç olmadığı kadar basında gündeme geldiğini belirten Erkılınç, bunun üç temel sebebi olduğunu ifade etti.

Erkılınç, bunlardan birincisinin kurumun, kanunun ve mevzuatının verdiği yetkiyi kullanmasıyla ilgili olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Mevzuattan aldığımız yetkiyi kullanır olduk. Ciddi bir şekilde kullanır olduk. Sizleri temsilen Basın İlan Kurumu genel kurulunda olan üyelerimiz var. 12 kişiler. Bunların gazeteleri var. Anadolu'daki gazetelere gücümüz yetiyor ama işte onlara yetmiyor gibi bir algı vardı. Onları da denetledik. Denetlediğimizde hoş tablolarla karşılaşmadık. Tabii bunun getirdiği ses çok oldu."

Konuyla ilgili belli kriterler olduğuna dikkati çeken Erkılınç, şunları kaydetti:

"Diyor ki 2 bin 400 basacaksın kardeşim ve satacaksın. 2 bin 400 baskıyı maalesef göremedik. 250 tane basılıyor. İçerik olarak muhabirler haber yapmalılar ayda bir defa, iki defa. En azından bir içerik üretmeliler, onları göremedik. Satışı göremedik, aboneliği göremedik ama bizler sanki normalmiş gibi o paraları ödüyoruz."

- "Biz yaptığımız işten müsterihiz"

Erkılınç, bunların yaptırımları olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biraz zülfüyare dokununca ses çok çıktı ama biz yaptığımız işten müsterihiz çünkü Türkiye'nin her alanında, her yerinde biz bu uygulamayı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Mevzuatın hükümleri gereksiz olabilir, yersiz olabilir, belki saçma da olabilir ama bu mevzuat değişmedikçe maalesef bizler de bir kamu kuruluşu olarak kanunun amir hükmü gereğince bu mevzuata amel etmek durumundayız." diye konuştu.

Diğer sebepler hakkında da bilgilendirmede bulunan Erkılınç, "Bir başka sebep Anayasa Mahkemesinin geçen ay sonu itibarıyla gerekçesini açıkladığı, aslında geçen mart ayında almış olduğu kararın, basın ahlak esasları konusundaki pilot kararıydı." dedi.

Erkılınç, konunun detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, başka bir hususun da internet medya yasasıyla ilgili olduğunu anlattı.

- "Yazılı medyanın bu sürece ayak uydurması gerektiğini düşünüyoruz"

Bu konuyla ilgili de Basın İlan Kurumunun çok gündeme geldiğini, eleştirildiğini ve haksızlığa uğradığını kaydeden Erkılınç, konunun detaylarıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Erkılınç, dijital dönüşüm süreçleriyle ilgili de bilgilendirmede bulunarak, "Yazılı medyanın da bu sürece ayak uydurması gerektiğini düşünüyoruz. Yani internet medya yasasının geçmesi gerektiğini düşünüyoruz ki yazılı medya nitelikli, kaliteli bir şekilde yayınlarına devam edebilsin, içerik üretebilsin, fikir beyan edebilsin, kalite yükselsin." ifadelerini kullandı.

Trabzon ile Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane ve Rize'den katılımın olduğu toplantıda, mevzuat düzenlemeleri ve dijital dönüşüm süreçleri konularının yanı sıra basının gelişimi ve kurumsal işbirliklerinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

BİK Trabzon Şube Müdürü Ali Nuhoğlu'nun da açılış konuşması yaptığı bölge toplantısı, soru, cevap ve öneri bölümüyle tamamlandı.

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