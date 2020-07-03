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Basın İlan Kurumu Müdürü Aşkın’dan Başkan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Basın İlan Kurumu Müdürü Aşkın’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü görevine atanan Arda Aşkın’ı makamında ağırladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyetlerini sürdüren kurumların yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Son olarak Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü görevine atanan Arda Aşkın, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında kurum faaliyetleri hakkında Ataç’a bilgi veren Aşkın, “Öncelikle misafirperverliğinden ötürü Ahmet Ataç’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Basın kolunda Eskişehir’e hizmet etmek için göreve geldik. Tepebaşı Belediyesi ile birlikte el ele güzel projelere imza atacağımıza da inanıyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, “Görev sürem boyunca Basın İlan Kurumu’ndan hiçbir ziyaret görmemiştik. Sevgili Arda Bey’in Eskişehir’e tayiniyle böyle bir ilki yaşadık. Nazik ziyaretlerinden dolayı Arda Bey’e teşekkür ediyorum. Kurumların birbirlerini tanımaları kadar iyi bir şey yoktur. Kafamızın arkasındaki düşünceleri yok etmenin en güzel yolu insanların birbirlerini tanımaları ve sosyalleşmeleridir. Kendisinin iyi işler yapacağına inanıyorum, görevinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaret, Aşkın’ın Ataç’a “Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale” adlı kitabı, Başkan Ataç’ın da Aşkın’a “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” adlı kitabı hediye etmesiyle sona erdi.

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