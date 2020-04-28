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Basın İlan Kurumundan gazetecilere el dezenfektanı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şubesi, korona virüs önlemleri kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarına el dezenfektanı hediye etti.Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yerli el dezenfektanlarının basın mensuplarına dağıtımına başlandı.

Basın İlan Kurumundan gazetecilere el dezenfektanı

Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şubesi, korona virüs önlemleri kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarına el dezenfektanı hediye etti.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yerli el dezenfektanlarının basın mensuplarına dağıtımına başlandı. Korona virüsün bir an önce sona ermesini dileyen Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Abid Vanlı, “Basın İlan Kurumu ve gazeteciler bir ailedir bizim gözümüzde. Yerli ve yurdum malı zaten küçüklüğümüzden beri okullarda benliğimize kazanmış bir olaydır. Biz burada hem yerli malının önemini anlatma, hem de gazeteciler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için genel müdürlüğümüz böyle bir uygulama yaptı. Biz de el dezenfektanlarmızı basın mensubu kardeşlerimiz ile paylaşıyoruz. İnşallah bir an önce virüs tamamen sona erer de bu tarz temizleyicilere gerek kalmaz” diye konuştu.

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