YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Gökmen Çiçek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’a Vali olarak atanmasının ardından hayırlı olsun ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Gökmen Çiçek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’a Vali olarak atanmasının ardından hayırlı olsun ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Vali Gökmen Çiçek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, derneğin kuruluş süreci ve ortaya çıkan birliktelik ruhunun nasıl oluştuğunu anlattı. Vali Gökmen Çiçek’e görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Küçükkurt, nazik kabulleri için de teşekkürlerini iletti.

İnşallah diğer illere örnek olur
Basın camiasının birlikte hareket etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek: “Burada çok güzel bir birliktelik var. Bu inşallah diğer illere de örnek olur. Basında birlik olduğu zaman kentin diğer alanlarında da birliktelik oluyor. Bu işin öncülüğünü yapan başta Hacı Hakkı Özsoy olmak üzere Mehmet Emin Güzbey ve Mehmet Abdioğlulları’na teşekkür ediyorum. Bu durum başka alanlarda da birliktelik sağlamak adına idareciler açısından bizlere ciddi bir kolaylık sağlıyor” dedi.

Burada basın ciddi manada takip ediliyor
Basını aktif ve güçlü olan bir ile gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek şöyle konuştu:
“Basını güçlü olan bir ile geldim. İşim hem zor hem kolay. Zor, hata yapma şansımız yok. Kolay, yapacağımız ve halka duyuracağımız şeyleri sizin aracılığınızla çok rahat duyuracağım. Vatandaşlar basını oldukça iyi takip ediyor. Kırsala gittim birçok kişi “Sayın Valim hoş geldiniz” dedi. Beni nereden biliyorsunuz? Dediğimde basında gördük yanıtını verdiler. Bazı illerde basını 500-600 gibi az sayıda kişiler takip ediyor. Ancak burada basın ciddi manada takip ediliyor ve kente vizyon veriyor. Böyle basını güçlü olan bir ile gelmekten dolayı mutluyum. Nazik ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum.”
Vali Gökmen Çiçek konuşmaların ardından konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:27
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:34
Yatsı
22:17

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Eser Eczanesi
Merkez
Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Çalıskan Eczanesi
Dinar
Çınar Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.