Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Gökmen Çiçek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’a Vali olarak atanmasının ardından hayırlı olsun ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Vali Gökmen Çiçek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, derneğin kuruluş süreci ve ortaya çıkan birliktelik ruhunun nasıl oluştuğunu anlattı. Vali Gökmen Çiçek’e görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Küçükkurt, nazik kabulleri için de teşekkürlerini iletti.

İnşallah diğer illere örnek olur

Basın camiasının birlikte hareket etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek: “Burada çok güzel bir birliktelik var. Bu inşallah diğer illere de örnek olur. Basında birlik olduğu zaman kentin diğer alanlarında da birliktelik oluyor. Bu işin öncülüğünü yapan başta Hacı Hakkı Özsoy olmak üzere Mehmet Emin Güzbey ve Mehmet Abdioğlulları’na teşekkür ediyorum. Bu durum başka alanlarda da birliktelik sağlamak adına idareciler açısından bizlere ciddi bir kolaylık sağlıyor” dedi.