Basın Parkı, Gazeteciler Günü’nde açıldı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Gazeteciler Cemiyeti ve Menteşe Belediyesi iş birliğinde Basın Parkı açılışı gerçekleştirildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde görev yapan basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir araya geldi. Gazeteciler Menteşe Belediyesinin ev sahipliğinde Atapark’ta buluştu. Kahvaltının ardından geçilen Basın Parkın açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayıp, "Basın Parkını açıyoruz. Parkımızın bazı eksikleri var. Fakat bugün 10 Ocak olduğu için açılışı gerçekleştirmek istedik. Bu park sizin parkınız olacak. Burada çok değerli gazetecilerimizin isimleri bu parkta yaşayacak. Burada onların resimleri yer alacak. Daha sonra burayı sizlerle konuşarak çay bahçesi haline getireceğiz. Büfesini yapacağız. Büyük Önderimiz Atatürk’ün elinde gazete okurken bir resmi var. Onun heykelini yapacağız. Burası sizlerin, bu parkı çok daha iyi hale getireceğiz. Tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Hava soğuk. Havalar ısınınca sizlerle beraber bir mangal yapıp son şekliyle bu parkı yeniden açalım" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Cumhuriyetin kurulma döneminde ve milli mücadelede Atatürk’ün en önem verdiği konulardan birisi basındı. Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde de basın, ülkenin Cumhuriyet değerlerini öğrenmesi ve ona sahip çıkması için çok önemli katkıda bulunmuş. Cumhuriyet tarihinde demokrasi ilkelerinin ülke yurttaşlarına anlatılması açısından çok değerli katkıları olmuş. Fakat son zamanlarda bu konuda önemli bir tartışma var. Çünkü basın mensubunun özgür olması, tarafsız olması, halkın yararına yöneticilerle halkın yararına köprü olması ve olumlu eleştirilerde bulunan haberi tam olarak veren, yorumu iç sayfada yapan bir anlayışla halkın bilgilendirilmesini sağlaması gerekiyor. Ama şuanda geldiğimiz noktada gerçekten basının hali hiç bu tarif edilen duruma uygun değil. Basın bu haliyle gittikçe halkın gözünde güven duygusunu kaybetmeye devam ediyor. Ama halkın basına güvenmesi, haberin doğru, tetikçilik yapmadan, birilerinin borazanı olmadan halka bilgi veriyor olması lazım. Bu nedenlerle son zamanlarda gazetelerin tirajlarında ciddi düşüşler oluyor. Bu halkın ona gösterdiği tepki. Bunu süratle yeniden, olması gerektiği zemine taşımamız ve halkın doğru haber alabilme aracı olan gazeteleri ve basını tekrar güvenilir noktaya çıkarmamız gerekiyor" diye ifade etti.

Açılışı yapılan Basın Parkı’nda Ünal Türkeş, Ekrem Orhan, Yükselecek Demirel, Hilal Köseoğlu, Ahmet Bayrak ve Hasan Önkaş’ın isimleri yer aldı.

