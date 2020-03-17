Basın toplantısında Koronavirüs önlemi

Tokat’ta düzenlenen Koronavirüs konulu basın toplantısı öncesinde alınan tedbirlere örnek bir uygulama olması amacıyla basın mensuplarının ellerine dezenfektan sıkıldı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında STK’ların temsilcilerinin katılımı ile Koronavirüsünün etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması öncesinde Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, alınan tedbirlere örnek olması amacıyla basın mensuplarının eline dezenfektan sıktı. Daha sonra basın toplantısına geçen Başkan Çelik, amaçlarının toplum sağlığının korumak olduğunu belirterek, “Bu sıkıntıdan bu krizden şehir olarak en az hasarla en az sıkıntıyla atlatabilmek istiyoruz. Şehrin başarısı da bu tür sıkıntılı ortamlarda birlikteliğimiz, kararlılığımız alacağımız tedbirler bizim için son derece önemli biliyorsunuz. Yani şehrin ne kadar donanımlı vasıflı birlikteliğinin güçlü olduğunu göstermesi açısından çok önemli” dedi.

İş dünyasının bu salgından daha az etkilenmesi için yapılacak destekler ve alınacak tedbirlerin önemine dikkat çeken Başkan Çelik, bu anlamda iş dünyasının da üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmesini, duyarlı davranmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akif Erten ise bazı esnafların insiyatif kullanılması şeklinde bir beklenti içinde olduğunun altını çizerek, “Zabıta ve kolluk kuvveti olarak insiyatif kullanma hakkımız yok. Genelge olunca da yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ayrıca temizlik işleri müdürlüğümüz de deterjanlı yıkama anlamında bir çalışma yapacağı için ana caddelerde hiçbir esnafın dükkanının önüne hiçbir şey bırakmamasını bekliyoruz. Nihayetinde buradaki esnaf birlikleri, belediye, valilik, basın halkımızın sağlığı için krizi en iyi şekilde yönetmek durumundayız. Bu anlamda da hep beraber durmaksızın çalışıyoruz” diye konuştu. Toplantı diğer oda ve STK başkanı ve temsilcilerinin aldıkları önlemleri dile getirdi.

