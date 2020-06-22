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Basına ambargo tepkisi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.06.2020 15:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği, kırsal bir mahallenin sorunuyla ilgili yapmış olduğu bir haber nedeniyle Siverek Belediyesi tarafından ilçedeki yerel gazetelere ambargo uygulanmasına tepki gösterdi.Yaşanan olay nedeniyle basın açıklaması yapan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, "Gazetelerin susturulmaya çalışılması kabul edilemez" diyerek belediyenin uygulamasına tepki gösterdi.

Basına ambargo tepkisi

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği, kırsal bir mahallenin sorunuyla ilgili yapmış olduğu bir haber nedeniyle Siverek Belediyesi tarafından ilçedeki yerel gazetelere ambargo uygulanmasına tepki gösterdi.
Yaşanan olay nedeniyle basın açıklaması yapan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, "Gazetelerin susturulmaya çalışılması kabul edilemez" diyerek belediyenin uygulamasına tepki gösterdi. Gazetecinin görevinin gerçeği iletmek olduğunu söyleyen Gülebak, "Gazetecinin görevi gazetecilik yapmaktır. Gazeteci haberi, fotoğrafı ve yazısı ile aynı zamanda tarihe tanıklık yapandır. Gazeteci idarecilerin görmediğini idarecilere ileterek aynı zamanda yönetimle halk arasında güçlü bir köprü görevi görmektedir. Siverek’te yayın yapan yüz yıllık iki gazetenin yaptıkları bir haberi öfkeyle karşılayıp bu gazetelerin aboneliklerini iptal ettiler. Bunu bizzat belediye başkanı kendi imzasıyla yaptı. Bu çok yanlış bir davranıştır. Gazeteci arkadaşlarımız halkı normal bir hizmet talebini haber yaparak yerine getirmişlerdir. Buna kızmanın bir anlamı yok. Belediyenin yapması gereken o kırsal mahallenin sorununu çözmektir. Bunu yapmayan belediye gazeteleri cezalandırmaya çalışmıştır. İlçenin Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın’ın imzasını orada görmek bizi daha da derinden yaralamıştır. Padişah fermanı yayımlayıp basın tez elden susturulsun demek çok yanlıştır" dedi.
Belediyenin eksik hizmeti gidermek yerine basın mensuplarına saldırmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Gülebak, Siverek halkının gazetelerine sahip çıkmasını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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