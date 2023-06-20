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Başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can son yolculuğuna uğurlandı

20.06.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da 10 gün önce evlerinin önündeki parkta oynarken başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır mahallesinde 10 Haziran günü bir sitenin parkında 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuğun başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Kerem Can Özdemir 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek dün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can için Yomra ilçesine bağlı Tepeköy mahallesinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında baba İsa Özdemir taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına Trabzon Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kılınan cenaze namazının ardından 9 yaşındaki Kerem Can, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

BABA İSA ÖZDEMİR: "BENİM TEK İSTEĞİM EVLADIMIN KATİLİNİN BİRAN ÖNCE BULUNMASI"

Baba İsa Özdemir oğlunun katillerinin bir an önce bulunmasını istediğini belirterek “Kerem Can evladım rahmetli oldu. Allah bir şekilde sabrını veriyor. Benim tek isteğim evladımın katilinin biran önce bulunması. Magandaların artık önüne geçilsin. Silahlanmanın yasaklanmasını, silah verilirken daha dikkatli olunmasını istiyoruz. İnşallah başka bir evladımızın başına böyle bir şey gelmez. 2021 yılında yine bir evladımız fındık bahçesinde aynı şekilde katil yorgun bir mermi ile hayatını kaybetmişti. Allah onun da ailesine sabır versin. Onlar hala katilin bulunması için mücadele vermeye devam ediyorlar. Biz de bu mücadeleyi vereceğiz. Silahlanma daha dikkatli olmalı, ruhsat verilirken dikkatli olunmalı, titiz davranılmalı. Oğlumun otopsisinde mermiyi çıkarttılar. Balistik inceleme için gerekli mercilere ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hayatını kaybeden Kerem Can’ın 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir’in (40) olaydan iki gün sonra aynı hastanede erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

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