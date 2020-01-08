YURTHABER
  4. Başına reklam panosu düşerek hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

Başına reklam panosu düşerek hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Şişli’de fırtınadan dolayı devrilen reklam panosunun başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Aydın (75) son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli’de fırtınadan dolayı devrilen reklam panosunun başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Aydın (75) son yolculuğuna uğurlandı. Yakınlarının cezana namazında güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Şişli’de dün yoğun fırtınanın etkisiyle devrilen reklam panosunun altında kalan 75 yaşındaki Hasan Aydın hayatını kaybetmişti. Aydın için bugün Güngören’de bulunan Tozkoparan Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Aydın, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Törene Aydın’ın eşi Günay Aydın, oğlu Hakan Aydın ve sevenleri katıldı. Hasan Aydın’ın bir de Erkan Aydın isimli engelli çocuğu olduğu öğrenildi. Yakınlarının ise cenaze merasiminde güçlükle ayakta durdukları görüldü. Aydın’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt’ta bulunan Kıraç Mezarlığı’na defnedildi.

"Hasan abimizi çok severdik"
Üzüntüsünü ifade eden komşusu Orhan Gülcel, "Hasan abimizi çok severdik, kendisi iyi kalpli iyi niyetli bir insandı. Çoçuklarına, yakınlarına, mahalle sakinlerine çok iyi davranırdı. Fırtınadan dolayı bir olay gerçekleşti. Takdiri ilahi diyorum gerçekten çok üzgünüz" dedi.

"Engelli çocuğu yetim kaldı"
Mehmet Nesih Özmen Muhtarı Aziz Kılıç ise, "Çok üzgünüz mahallemizde Hasan Bey’i kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Vahim bir kaza sonucu kaybettik; mahallenin başı sağ olsun. Çok üzüldüm böyle ani olmasına onun bir de engelli bir çocuğu var, ona ana gibi bakardı, hiç yanından ayırmazdı. Erkan’a daha çok üzüldük yetim kaldı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Bayrampaşa Belediyesi ‘Çocuk Korosu’ kurulduBayrampaşa Belediyesi ‘Çocuk Korosu’ kuruldu
(Özel) Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü(Özel) Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.