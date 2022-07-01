YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Başında iki dikişle er meydanında mücadele eden minik güreşçi, üçüncü tura yükseldi

Başında iki dikişle er meydanında mücadele eden minik güreşçi, üçüncü tura yükseldi

01.07.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başında iki dikişle er meydanında mücadele eden minik güreşçi, üçüncü tura yükseldi

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik-2 boyda mücadele eden ve başında iki dikişle er meydanına çıkan Yağız Utku Çınar, üçüncü tura yükseldi.

İstanbul'da dün katıldığı yağlı güreş organizasyonunda başına sert bir cismin isabet etmesi ile yaralandığı öğrenilen Yağız Utku Çınar, başında iki dikiş olmasına rağmen er meydanındaki başarısını sürdürüyor.

Yağız Utku, iki saniyede geçtiği ilk turun ardından başarısını ikinci turda da devam ettirdi.

Bu turda Uğur Coşkun ile normal sürede yenişemeyen Yağız Utku, puanlamada rakibini mağlup etti.

Yağız Utku, AA muhabirine, sabahki karşılaşmanın 2 saniye sürdüğünü hatırlatarak, ikinci tur mücadelesinin kendisini zorladığını söyledi.

Üçüncü tura yükseldiği için mutlu olduğunu aktaran Yağız Utku, "Kafamda yara olsa bile ben her türlü maçımı yapar giderim. Hedefim birincilik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildiKırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybettiBursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
dikiş

Kırklareli Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:33
Öğle
13:20
İkindi
17:21
Akşam
20:57
Yatsı
22:50
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.