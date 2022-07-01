Başında iki dikişle er meydanında mücadele eden minik güreşçi, üçüncü tura yükseldi

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik-2 boyda mücadele eden ve başında iki dikişle er meydanına çıkan Yağız Utku Çınar, üçüncü tura yükseldi.

İstanbul'da dün katıldığı yağlı güreş organizasyonunda başına sert bir cismin isabet etmesi ile yaralandığı öğrenilen Yağız Utku Çınar, başında iki dikiş olmasına rağmen er meydanındaki başarısını sürdürüyor.

Yağız Utku, iki saniyede geçtiği ilk turun ardından başarısını ikinci turda da devam ettirdi.

Bu turda Uğur Coşkun ile normal sürede yenişemeyen Yağız Utku, puanlamada rakibini mağlup etti.

Yağız Utku, AA muhabirine, sabahki karşılaşmanın 2 saniye sürdüğünü hatırlatarak, ikinci tur mücadelesinin kendisini zorladığını söyledi.

Üçüncü tura yükseldiği için mutlu olduğunu aktaran Yağız Utku, "Kafamda yara olsa bile ben her türlü maçımı yapar giderim. Hedefim birincilik." diye konuştu.

