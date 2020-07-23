YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Basının önemi ve sorumluluğu daha da artmıştır"

"Basının önemi ve sorumluluğu daha da artmıştır"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Gelişen teknolojiyle birlikte asılsız bilgilerin hızla yayıldığı günümüzde doğru bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarının önemi ve sorumluluğu da artmıştır.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Gelişen teknolojiyle birlikte asılsız bilgilerin hızla yayıldığı günümüzde doğru bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarının önemi ve sorumluluğu da artmıştır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir" dedi.
Tarafsız ve objektif yayıncılığın önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin halkı doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir.Gelişen teknolojiyle birlikte asılsız bilgilerin hızla yayıldığı günümüzde doğru bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarının önemi ve sorumluluğu da artmıştır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.Çok önemli bir toplumsal görevi bireysel özgürlükleri ve kamusal çıkarları gözeterek zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.