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Başiskele bayramda doldu taştı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:20 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle bilinen Başiskele, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerle doldu.Başiskele Belediyesi’nin doğa ve turizm projeleriyle ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen Başiskele, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerle doldu.
Başiskele Belediyesi’nin doğa ve turizm projeleriyle ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı boyunca mevsim normallerinin üzerinde olması dolayısıyla vatandaşlar, nefes almak ve dinlenmek için tatillerini Başiskele’de geçirdiler. Çevre illerden ve ilçelerden Başiskele’ye akın eden vatandaşlar, mesire alanlarını ve yeşil alanları doldurdular.
Bayramın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan vatandaşlar Yuvacık Barajı Bölgesi’nin eşsiz doğal güzelliklerinde ailece piknik yaparak gönüllerince eğlendiler. Doğa ile iç içe bir ortamda yürüyüş, zipline gibi sporları da yapma imkanı bulan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadılar.

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