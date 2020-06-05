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Başiskele Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 17:11 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Meclisinin 2020 yılı 1.

Başiskele Belediye Meclisinin 2020 yılı 1. olağanüstü meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarını iptal eden Başiskele Belediye Meclisi, hizmetlerinin aksamaması için olağanüstü toplandı. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen meclis toplantısında yedi gündem maddesi görüşüldü. Açılış ve yoklama sonrası bir konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, korona virüs ile mücadele sürecinde ilçe genelinde yapılan çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de vatandaşın yanında olduklarını belirten Başkan Özlü, belediyenin rutin hizmetlerinin aksamaması için çalışmaların aralıksız hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.
Başkan özlü’nün konuşmasının ardından, gündemin ilk maddesinde yer alan meclisin Temmuz ayı tatil kararının iptal edilmesi ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra ise gündem maddeleri görüşülerek meclis toplantısı sona erdi.

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