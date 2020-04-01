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Başiskele Belediyesi maske üretimine başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekleyerek steril maske üretimine başladı.Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tam bir seferberlik içinde Başiskele genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yürüten Başiskele Belediyesi, ilk etapta belediye personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla steril maske üretiyor.Başiskele Belediyesi Vezirçiftliği Semt Konağı ve Yeşilkent Semt Konağı’nda hijyenik bir ortamda kurulan atölyede Başiskele Belediyesi personelleri, Başiskele Halk Eğitim Merkezi’nden 8 eğitmen ve semt konakları kursiyerlerinden oluşan gönüllüler çalışıyor.

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekleyerek steril maske üretimine başladı.
Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tam bir seferberlik içinde Başiskele genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yürüten Başiskele Belediyesi, ilk etapta belediye personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla steril maske üretiyor.
Başiskele Belediyesi Vezirçiftliği Semt Konağı ve Yeşilkent Semt Konağı’nda hijyenik bir ortamda kurulan atölyede Başiskele Belediyesi personelleri, Başiskele Halk Eğitim Merkezi’nden 8 eğitmen ve semt konakları kursiyerlerinden oluşan gönüllüler çalışıyor. PLA olarak adlandırılan, mısır nişastasından üretilen sağlıklı ve güvenli bir malzemeden yapılan steril maskeler, öncelikle sahada dezenfekte ve ilaçlama yapan ekibin ve belediye hizmet binalarında çalışan personelin ihtiyacını karşılamak için üretime başlandı.
Hijyenik ortamda ve büyük bir titizlikle günde 300 ila 500 adet steril maske üreten ekipler, daha sonra sağlık kurumlarında görev yapanların da ihtiyacını karşılamak için maske üretim kapasitesini arttıracak.

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