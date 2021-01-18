Başiskele Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Başiskele Belediyesi, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu.

Başiskele’de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını daha da zor hale getirdi. İlçenin her mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi adına yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla halka hizmet veren Başiskele Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarının besin bulma sıkıntısına da çare oldu. Bugüne kadar özellikle sokağa çıkma yasaklarında can dostlarını yalnız bırakmayan Başiskele Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlçenin dört bir köşesinde kedi ve köpeklerin bulunduğu boş arazilere mamalar bırakıldı. Vatandaşlardan belediyeye gelen talepleri de değerlendiren ekipler, Vezirçiftliği Mahallesi’nde olumsuz hava koşullarından sokaktaki dostlarımıza mama desteği sağladı.



