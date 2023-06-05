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Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başlıyor

05.06.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başiskele Belediyesi, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklara bu yaz da ücretsiz Yaz Spor Okulları imkanı sunuyor.

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile eğitimden kültür ve sanata, bilimden spora ilçede gençlere destek olan Başiskele Belediyesi, Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde 4-16 yaş aralığındaki çocuklar için bu yıl da ücretsiz olarak Yaz Spor Okulları düzenleyecek. Geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesini sağlayacak Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda 8 farklı spor branşında eğitimler verilecek.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kaymakamlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’na başvurular 6 Haziran’da başlarken, son başvuru tarihi 14 Haziran Çarşamba günü mesai bitimi olarak belirlendi.

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