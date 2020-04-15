YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

Başiskele Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yaptı.Başiskele Belediyesi, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da bu zorlu süreçte unutmayarak glütensiz gıdalardan oluşan koli hazırladı.

Başiskele Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yaptı.
Başiskele Belediyesi, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da bu zorlu süreçte unutmayarak glütensiz gıdalardan oluşan koli hazırladı. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları için hazırlanan kolide glütensiz un, makarna, bisküvi gibi ürünler yer aldı. Belediye görevlileri, çölyak hastalarının evlerine kadar giderek kolileri teslim etti.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zorlu süreçte var gücümüzle her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Başiskeleli çölyak hastalarımızın yaşadığı gıda sıkıntılarını gidermek için glütensiz gıda paketleri hazırlayarak kendilerine teslim ettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Evde kalmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Hep birlikte bu salgını da yeneceğiz” dedi.

Başiskele Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:48
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Kandıra Eczanesi
Kandira
Erdem Eczanesi
Derince
Anıl Eczanesi
Izmit
Ülker Eczanesi
Gebze
Dilek Eczanesi
Golcuk
Emel Eczanesi
Gebze
Gamze Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.