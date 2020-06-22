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Başiskele Belediyesinden yağmur seferberliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Başiskele’nin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına karşı, Başiskele Belediyesi ilk andan itibaren teyakkuza geçti.Başiskele’de mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü öncülüğünde belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu an sahada çalışarak su taşkınlarının önüne geçti.

Başiskele’nin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına karşı, Başiskele Belediyesi ilk andan itibaren teyakkuza geçti.
Başiskele’de mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü öncülüğünde belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu an sahada çalışarak su taşkınlarının önüne geçti. Aşırı yağan yağmurların ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için yapılan çalışmaları bizzat denetleyen Başkan Özlü, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması konusunda ekiplerine talimatlar verdi. Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında teyakkuza geçerek ilçede 24 saat nöbet tutan ekipler, vatandaşların fırtına ve sel sularına karşı zor durumda kalmamaları için yoğun mesai harcadı. Belediyenin çağrı merkezine gelen ihbarlara anında cevap veren ekipler, vatandaşların sorunlarını çözmek için canla başla çalıştı. Ekipler ayrıca sağanak yağış nedeniyle tahrip olan noktaları sabahın ilk saatlerinden itibaren onarmaya başladı. Temizlik İşleri ekipleri ise, yağmur suyu kanallarını ve mazgalları temizleyerek tıkanıklığa neden olan çöpleri bertaraf etti.
Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, yaşanan yoğun yağışlar sonrası büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan belediye ekiplerine teşekkür ederek, “İlçemizin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına ilk andan itibaren sahaya inerek müdahale ettik. Ekiplerimiz yoğun yağış altında çalışarak sel baskınlarının önüne geçmek için İSU ve itfaiye ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde fedakarca çalıştılar. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize canı gönülden teşekkür ederim” dedi.
Başiskele Belediyesi olarak, Meteoroloji’den gelen hava tahminlerini dikkatle takip ettiklerini kaydeden Başkan Özlü, “Ekiplerimiz, meteorolojik uyarılar çerçevesinde sel ve su taşkınlarına karşın 24 saat nöbette kalarak gerekli tedbirleri alacaktır. Halkımız da yağmur suları ve fırtınanın hayatımızı olumsuz etkilemesi için gerekli tedbirlerini almalarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını temenni ediyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta belediyemizin çağrı merkezini arayarak, ekiplerimizle irtibata geçmelerini istiyoruz. Allah beterinden ve tüm afetlerden bizleri korusun” şeklinde konuştu.

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Golcuk
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Izmit
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