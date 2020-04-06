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Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde online eğitimler başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimlere başladı.Eğitimlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla online eğitim sistemi altyapı çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayan Başiskele Çocuk Üniversitesi ilk uzaktan eğitimine başladı.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde online eğitimler başladı

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başiskele Çocuk Üniversitesi online eğitimlere başladı.
Eğitimlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla online eğitim sistemi altyapı çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayan Başiskele Çocuk Üniversitesi ilk uzaktan eğitimine başladı. Çocuk Üniversitesinde halen eğitim desteği alan 650 öğrenci, 1. ve 2. kademe temel dersler ile seçmeli dersler için belli bir program dâhilinde eğitimlere uzaktan canlı ve interaktif olarak katıldı. Online eğitimler hakkında detaylı bilgiye Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.Öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla başlayan online eğitimler, yüz yüze eğitimler başlayana kadar devam edecek.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde online eğitimler başladı

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