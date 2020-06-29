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Başiskele estetik bir görünüm kazanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, imara yeni açılan yolları estetik ve sağlam bir görünüme kazandırarak rahat ve konforlu ulaşımı ilçede yaygınlaştırıyor.Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’nün öncülüğünde kentin her mahallesinde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler ve programlar çerçevesinde yol yapım işlerini sürdürüyor.

Başiskele estetik bir görünüm kazanıyor

Başiskele Belediyesi, imara yeni açılan yolları estetik ve sağlam bir görünüme kazandırarak rahat ve konforlu ulaşımı ilçede yaygınlaştırıyor.
Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’nün öncülüğünde kentin her mahallesinde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler ve programlar çerçevesinde yol yapım işlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda yoğun bir tempoda çalışarak Yeşilyurt Mahallesi Aloz Ali Sokak, Osmanlı Sokak ve Hafızoğulları Sokak’ı kapsayan parke yol yapım çalışmalarını tamamladı. Halkın hizmetine sunulan yeni parke yollar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanırken vatandaşlar, Başkan Özlü ve ekibine teşekkür etti.

Başiskele estetik bir görünüm kazanıyor

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