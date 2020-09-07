Başiskele Moda Pazarı’nda o ürünlere büyük ilgi

Başiskele’nin açık AVM özelliği taşıyan Başiskele Moda Pazarı’nda parça kumaş, porselen ve züccaciye ürünleri satışları başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce hizmete açılan her hafta pazar günü Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar yerinde hizmet veren Moda Pazarı’nda vatandaşların yoğun talepleri üzerine parça kumaş, porselen ve züccaciye ürünleri tezgahlarda yerini aldı.

Her pazar, binlerce vatandaşın ziyaretçi akınına uğradığı Moda Pazarı’nda birbirinden güzel tekstil ürünleri, ayakkabılar, çantalar, ev eşyaları, mefruşat ürünleri gibi çeşitli ürünler vatandaşların büyük ilgisini topluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske takma ve temizlik kurallarına uygun olarak vatandaşların alışveriş yaptığı Pazar alanında Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri, sık sık denetleme yaparken 30 Ağustos’tan bu yana parça kumaş, porselen ve züccaciye ürünlerinin satışa başlanmasıyla pazara olan ilgi giderek artıyor.

