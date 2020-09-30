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Başiskele Pastacılık Kursu için mülakatlar başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesinin, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan istihdam seferberliğine desteği, iş garantili meslek edindirme kurslarıyla devam ediyor.Başiskele Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların istihdamını arttırmak ve kadınların aile bütçelerine katkılarını sağlamak için seçim beyannamesinde yer alan istihdama yönelik projelerini tek tek hayata geçiriyor.

Başiskele Pastacılık Kursu için mülakatlar başlıyor

Başiskele Belediyesinin, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan istihdam seferberliğine desteği, iş garantili meslek edindirme kurslarıyla devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların istihdamını arttırmak ve kadınların aile bütçelerine katkılarını sağlamak için seçim beyannamesinde yer alan istihdama yönelik projelerini tek tek hayata geçiriyor. Başiskele İstihdam ve Kariyer Merkezi’ni (BAŞKİM) kuran ve kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaşması için bir alışveriş merkezinde Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nı (BAŞKEM) hayata geçiren Belediye Başkanı Yasin Özlü, yine seçim beyannamesinde yer alan mesleki eğitimlerin ilki olan iş garantili Başiskele Pastacılık Kursu’nu hayata geçiriyor.
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi alan korona virüs salgını öncesi Şubat 2020’de Başiskele Belediyesi, İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Başiskeleliler için Pastacılık Kursu açılması konusunda protokol imzalanmıştı. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla açılışı yeni gerçekleştirilecek olan Pastacılık Kursu için başvuruları bu süreçte de almaya devam eden Başiskele Belediyesi, 100’e yakın başvuruyu 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren değerlendirmeye alacak. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşecek mülakatlar, sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleşecek. Mülakatlar sonucunda 12 pasta şefi adayı Pastacılık Kursu’nda eğitim görmeye başlayacak. Öncelikle Başiskelelilere yönelik açılacak Pastacılık Kursu’na katılım gösterecek kursiyerler, 94 günlük ve 750 saatlik eğitimin ardından mezun olacak ve pasta şefi olarak bir meslek sahibi olabilecek.

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