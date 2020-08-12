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Başiskele Sahili’nde Türk Halk Müziği Esintisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 2020 Başiskele Yaz Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği etkinliği büyük bir coşkuyla dinleniyor.Koronavirüs Salgını sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte maske takma, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uygun olarak Başiskele Sahili’nde açık havada gerçekleştirilen yaz etkinliklerinde Türk Halk Müziği esintisi yaşandı.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 2020 Başiskele Yaz Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği etkinliği büyük bir coşkuyla dinleniyor.
Koronavirüs Salgını sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte maske takma, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uygun olarak Başiskele Sahili’nde açık havada gerçekleştirilen yaz etkinliklerinde Türk Halk Müziği esintisi yaşandı. Başiskele Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Halk Müziği Konseri’nde birbirinden değerli ses sanatçıları sahne aldı. Başiskele Sahili’nin eşsiz güzel manzarasında kurulan sahnede Başiskeleli vatandaşlarla buluşan Furkan Kayaoğlu, Aysun Atmaca, Dinçer Durdağ, Deniz Arslan, Bukte Saatçi ve Oğuzhan Şener geçmişten günümüze dillerden düşmeyen eserleri seslendirdiler.
Keyifli ve eğlenceli vakitlerin geçirildiği programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan müzikseverler, seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdiler. Gecede kadına şiddet ve kadın cinayetleri kınanırken, vefatının 3. yıl dönümünde Şehit Eren Bülbül unutulmadı. Yaklaşık 2 saat süren program sonunda Başkan M. Yasin Özlü, sahne alan sanatçıları göstermiş oldukları performans dolayısıyla tebrik ederek kendilerine çiçek takdim etti.
Maske, sosyal mesafe ve kurallarına riayet edilmesi için etkinlik alanında Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu. Etkinlik alanında belirli noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Vatandaşların oturma düzenleri sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı.

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