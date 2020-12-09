Başiskele, Selahattin Eyyübi Caddesi daha modern oluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi’ndeki altyapı deplase çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı deplase çalışmalarının yapıldığı caddede, yağmur suyunu toplayarak dereye aktaracak menfez yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge modern ve konforlu bir caddeye kavuşmuş olacak. Başiskele Belediyesi önünde bulunan Selahattin Eyyübi Caddesi’nde alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrası üstyapı için asfaltlama, aydınlatma, kaldırım ve parke yapımı çalışmalarına başlanacak. 3 bin ton asfalt seriminin yapılacağı cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak.

