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Başiskele semt konaklarında ön kayıtlar başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Başiskelelilerin yaşam boyu eğitimine destek vermeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Başiskelelilerin yaşam boyu eğitimine destek vermeye devam ediyor. Belediyeye bağlı semt konaklarında yeni dönem için ön kayıtlar alınmaya başlandı.
Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen ve eğitmenlerin Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle temin edilen kurslara ön kayıtlar başladı. Vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, boş vakitlerini nitelikli bir şekilde değerlendirmek, meslek sahibi yapmak ve halkın komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından açılacak kurslara, vatandaşların bu yıl da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kontrollü Sosyal Hayat döneminde Korona virüs tedbirlerinin sıkı tutulacağı kurslarda Başiskele’nin dört bir köşesinde yer alan semt konaklarında eğitimler verilecek.
Vezirçiftliği Semt Konağı, Yeşilkent Semt Konağı, Bala Hatun Bayan Eğitim Merkezi, Rabia Hatun Bayan Eğitim Merkezi’nde yapılacak eğitimlerde vatandaşların taleplerine göre dikiş, el nakışı, iğne oyası, takı tasarım, mefruşat, keçe yapımı, Kur’an-ı Kerim gibi kursları verilmesi bekleniyor. Ön kayıt işlemleri için vatandaşların kendilerine yakın semt konağına giderek müracaat etmesi gerekiyor.

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