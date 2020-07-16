YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Başiskele’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Başiskele’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.

Başiskele’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıl döneminde şehitler, dualarla anıldı.
Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda düzenlenen programda, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sırasında şehit düşen 251 vatan kahramanı ve tüm şehitler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen programa, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’ye vekaleten Nurettin Hoylan, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başiskele Fatih Camii İmam-Hatibi Fikret Birinci ve Fatma Hatun Camii İmam-Hatibi Hasan Aksoy’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı. Hep birlikte eller semaya açılarak şehitler için dualar edildi. Program sonunda katılımcılar, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 1997 Post Modern Darbesi ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin maketler, minyatürler, gazete kupürleri ve kısa film gösterileri ile anlatıldığı parkı gezerek geçmişe yolculuk yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:37
Yatsı
22:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Şifa Eczanesi
Kandira
Eriş Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Meral Eczanesi
Karamursel
Kayra Eczanesi
Golcuk
Özlem Eczanesi
Izmit
Erdoğan Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.