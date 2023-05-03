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Başiskele’de 50 bin ton sıcak asfalt kullanılacak

03.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başiskele Belediyesi, kent genelinde 50 bin ton sıcak asfalt kullanarak, zamanla bozulan yolları daha konforlu hale getirecek.

Başiskele’de 50 bin ton sıcak asfalt kullanılacak

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plan ve programlar çerçevesinde Yeşilyurt Mahallesi’nde sıcak asfalt serim seferberliğine başladı. Bu sezonda kent genelinde 50 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek olan ekipler, ilk olarak 17 Ağustos Bulvarı’nın aşınma asfaltının serimi için kolları sıvadı. Yoğun tempoda çalışarak bulvarı boydan boya asfaltlayarak yolu vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu hale getiren ekipler, yine Yeşilyurt Mahallesi’nde Oya Başar
Sokağı da asfaltlamaya başladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgi alan Başkan Özlü, daha sonra finişer asfalt serim makinesinin direksiyonuna geçerek, ekiplerle birlikte asfalt serimine katkı sağladı.

Özlü, "Başiskelemiz’de 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimiz ile yaptığımız gönül yolları kadar fiziki yollarımıza da büyük özen gösteriyoruz. Bugün itibariyle asfalt sezonumuzu açtık. Yoğun tempoda büyük bir özveriyle çalışarak kent genelinde zamanla bozulan yollarımızı 50 bin ton asfalt kullanıp yenileyeceğiz ve vatandaşlarımız için daha güvenli ve konforlu yollar yapacağız. Asfalt çalışmalarının ardından ana arter yollarımızın yol çizgilerini de çekerek yollarımıza daha estetik ve prestijli bir görünüm kazandıracağız" dedi.

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