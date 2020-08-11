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Başiskele’de 7 ayda yaklaşık 4 bin metre yeni imar yolu açıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi Ocak ayından itibaren 4 bin metrelik yeni imar yolu açtı.Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaz kış, sıcak soğuk demeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarının açılması ve halkın istekleri doğrultusunda yeni yol açma çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Ocak ayından itibaren 4 bin metrelik yeni imar yolu açtı.
Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaz kış, sıcak soğuk demeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarının açılması ve halkın istekleri doğrultusunda yeni yol açma çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Ovacık’tan Sepetlipınar’a, Serindere’den Servetiye’ye uçtan uca 215 kilometrekare alanda vatandaşa yol hizmeti sunan Başiskele Belediyesi, hem ulaşım ağını genişletiyor hem de daha konforlu ve güvenli yolları ilçeye kazandırıyor.
’Yol Medeniyettir’ anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarının açılması ve halkın istekleri doğrultusunda 2020 yılının Ocak ayından itibaren bugüne kadar yaklaşık 4000 metrelik yeni imar yolu açtı. Korona virüs salgını sürecinde de yol çalışmalarını aralıksız devam eden belediye ekipleri, vatandaşların rahatı ve güvenli ulaşımı için geçen Temmuz ayında çalışmalarını hızlandırarak ilçede bin 370 metrelik yeni yol açımı gerçekleştirildi.
Yeni imar yolları açılan bölgelerde alt yapı çalışmaları en kısa sürede başlatılacak.

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