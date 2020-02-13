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Başiskele’de ağaç budama çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, yol güzergâhlarında bulunan ve trafik akışını olumsuz etkileyen ağaçlarda budama çalışmalarına devam ediyor.Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yol güzergâhlarında bulunan ve sürücülerin görüş açılarını engelleyen, kaldırımlarda yayaların yürüyüşüne engel olan ağaçlarda budama yapıyor.

Başiskele Belediyesi, yol güzergâhlarında bulunan ve trafik akışını olumsuz etkileyen ağaçlarda budama çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yol güzergâhlarında bulunan ve sürücülerin görüş açılarını engelleyen, kaldırımlarda yayaların yürüyüşüne engel olan ağaçlarda budama yapıyor. İlçe genelinde ağaç budama, yabani ot ve dikenleri temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi üzerindeki araçları budadı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ilçe genelinde kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikerek ilçenin doğal dokusunu korumaya devam ediyor. Ekipler, Kullar Yakacık Mahallesi’nde yer alan Yakacık Parkı’nda kuruyan ağaçları yeni fidanlarla değiştirdiler.

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Gebze
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