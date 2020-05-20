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Başiskele’de bayram temizliği başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında fırsata çevirerek bayram temizliğine erken başladı.Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evde kalması dolayısıyla evsel ve bahçe atıklarının daha fazla çıkmasına neden olurken gelişigüzel bırakılan moloz atıkları ve evsel atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince anında toplandı.

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında fırsata çevirerek bayram temizliğine erken başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evde kalması dolayısıyla evsel ve bahçe atıklarının daha fazla çıkmasına neden olurken gelişigüzel bırakılan moloz atıkları ve evsel atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince anında toplandı. Ekipler, rutin işlerinin yanı sıra sokağa çıkma yasağı günlerinde daha fazla özverili çalışarak Başiskeleliler’in takdirini topluyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, çevrede kötü görüntüye neden olan evsel ve bahçe atıklarını gibi moloz yığınlarını iş makineleri ve kamyonlarla taşıyarak temizledi. Başiskele Belediyesi tarafından hizmet araçları filosuna yeni katılan “Çöp Taksi” de bayram temizliğinde kullanıldı.
Bayram öncesi yoğun bir temizlik çalışma temposuna giren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve sağlıklı çevre için vatandaşlara da uyarılar da bulundular. Çevreye gelişigüzel atılarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bağ ve bahçe atıkları gibi moloz atıklarının atılmadan önce Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezi’nin vatandaşlar tarafından aranması gerektiği bildirildi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan dezenfekte ekipleri de 4 günlük sokağa çıkma yasağı günlerinde ilçe genelinde Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 37 mahallede cadde ve sokakları özel solüsyonlu suyla yıkarken, dezenfekten işlemlerine gece-gündüz devam etti.

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