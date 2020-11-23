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Başiskele’de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm cadde ve sokakları belirlenen periyodlarda temizleyerek dezenfekte etmeye devam ediyor.Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddeleri temizleyerek dezenfekte ediyor.

Başiskele’de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm cadde ve sokakları belirlenen periyodlarda temizleyerek dezenfekte etmeye devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddeleri temizleyerek dezenfekte ediyor. Çalışmalar ile ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Çevreye gelişigüzel atılan çöpleri temizleyen ekipleri, temizlik sonrasında yolları yıkayarak temiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sundu.

Başiskele’de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor

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