YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de camiler cuma namazına hazırlandı

Başiskele’de camiler cuma namazına hazırlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, kapılarını ibadete açacak ilçedeki camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı.Başiskele’de korona virüse karşı mücadelesini sürdüren Başiskele Belediyesi, normalleşme sürecinde 29 Mayıs Cuma günü kapılarını ibadete açacak ilçedeki camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı.

Başiskele Belediyesi, kapılarını ibadete açacak ilçedeki camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı.
Başiskele’de korona virüse karşı mücadelesini sürdüren Başiskele Belediyesi, normalleşme sürecinde 29 Mayıs Cuma günü kapılarını ibadete açacak ilçedeki camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla camilerde hemen dezenfekte çalışmalarına başlandı.
Başiskele Müftülüğü tarafından cuma namazı kılınacak camilerin ve açık alanların belirlenmesinin ardından cami avluları, statlar ve açık alanlar Başiskele Belediyesi tarafından halk sağlığını korumak için özel solüsyonlu bol köpüklü tazyikli suyla yıkayarak tertemiz yaptı. Cami avlu ve bahçelerinin çevre düzenlemesi, mıntıka temizliğini de yapan belediye ekipleri, 29 Mayıs’tan itibaren öğle ve ikindi namazlarının cami içinde cemaatle kılınabilecek olması dolayısıyla cami içlerini de ilaçlayarak dezenfekte ettiler.
Başiskele’de ibadete açılacak olan camilerin listesini vatandaşlar Başiskele Belediyesi ve Başiskele Müftülüğü web sitelerinden öğrenebilecek. Salgın süresince toplu ibadetlere kapalı olan ilçe sınırlarındaki tüm camilerimiz halkımızın güvenle, huzurla ve sağlıkla ibadet edebilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:29
Yatsı
22:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Şifa Eczanesi
Darica
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Melis Eczanesi
Gebze
İlim Eczanesi
Izmit
Hilal Eczanesi
Basiskele
Özkan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.