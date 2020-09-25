Başiskele’de can güvenliğini tehdit eden metruk binalar yıkılıyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Mehmetağa Mahallesi İncirdibi Sokak’ta halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk bina, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Başiskele Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince yıkılıyor. Başiskele’de vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hukuki girişimler neticesinde belediye ekiplerince iş makineleri ile işlemler sürüyor. Özellikle çocuklar için de tehlike teşkil eden, kimi zaman da mahalle sakinlerinin huzurunu bozacak madde bağımlılarının mesken tutabileceği binalar kent estetiğini de bozuyor.



