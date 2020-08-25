YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de çocuklar şenlik programlarıyla eğleniyor

Başiskele’de çocuklar şenlik programlarıyla eğleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından 37 mahallesinin kesişim noktalarında kurulan sahnelerde düzenlenen şenlik programlarıyla, ilçedeki çocukları eğlendiriyor.“Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle çocuk tiyatro ve eğlencelerini çocukların ayağına getiren Başiskele Belediyesi, Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklara okulların da açılışının bir süre daha ötelenmesinin ardından etkinliklerini sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi tarafından 37 mahallesinin kesişim noktalarında kurulan sahnelerde düzenlenen şenlik programlarıyla, ilçedeki çocukları eğlendiriyor.
“Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle çocuk tiyatro ve eğlencelerini çocukların ayağına getiren Başiskele Belediyesi, Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklara okulların da açılışının bir süre daha ötelenmesinin ardından etkinliklerini sürdürüyor. Çocuklar için yapılan bu etkinlik ebeveynlerden tam not alıyor. Evlerinde kalmaktan sıkılan çocuklar, mahallere kurulan açık alandaki ve sosyal mesafeli tiyatro etkinlikleri ile keyifli anlar yaşıyor.
Geleneksel tiyatromuzun karakterleri Hacivat ile Karagöz’ün sahne aldığı tiyatro gösterisi meydanı dolduran çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Ebeveynleri ile birlikte eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan çocuklar Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nı şenlendirdi. İbiş gösterileriyle de hem eğlenip hem öğrenen çocuklara düzenlenen yarışmalarda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:51
Yatsı
21:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
Ülker Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Karamursel
Deniz Eczanesi
Golcuk
İlim Eczanesi
Izmit
Hakan Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Savcı Özler’den Başkan Doğan’a Veda Ziyareti
Savcı Özler’den Başkan Doğan’a Veda Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.