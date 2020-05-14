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Başiskele’de “Çöp Taksi” hizmete girdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, temizlik hizmetlerinde çöplerin daha hızlı toplanabilmesi için "Çöp Taksi" aracını hizmete soktu.Geçen yıl sonunda hizmet aracı kiralama yerine satın alma yoluna giderek 12 adet çöp kamyonu, 2 adet yol süpürme aracı ve 2 çevre zabıta aracını bünyesine katan Başiskele Belediyesi, temizlik hizmetleri araç filosunu “Çöp Taksi” ile daha da güçlendirdi.

Başiskele’de “Çöp Taksi” hizmete girdi

Başiskele Belediyesi, temizlik hizmetlerinde çöplerin daha hızlı toplanabilmesi için "Çöp Taksi" aracını hizmete soktu.
Geçen yıl sonunda hizmet aracı kiralama yerine satın alma yoluna giderek 12 adet çöp kamyonu, 2 adet yol süpürme aracı ve 2 çevre zabıta aracını bünyesine katan Başiskele Belediyesi, temizlik hizmetleri araç filosunu “Çöp Taksi” ile daha da güçlendirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan ve “Çöp Taksi” adı verilen kamyonetle, ilçede yaşanabilecek ani temizlik ihtiyacı durumlarında çöplerin daha hızlı toplanabilmesi sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar temizlik ile ilgili acil durumlarda Başiskele Belediyesi’nin çağrı hattını arayarak “Çöp Taksi” hizmetinden faydalanabilecek.
Yeni hizmet hakkında açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, çöp taksi hizmeti ile Başiskele’nin temizlik işlerinde büyük bir kolaylık sağlayacağını belirterek, “Bugün çöp taksimizi hizmete alıyoruz. Temizlik bir şehrin kimliği, bir şehrin hayat kalitesinin göstergesidir. Biz de Başiskele Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimize büyük önem veriyoruz. Çöp taksi şu açıdan bizim için çok önemli: Zaman zaman bazı yerlerde çöp hareketliği oluşabiliyor. Beklenmedik bir durumda, günlük program dışında, mesela herhangi bir cemiyet gibi programlarda ani bir temizlik ihtiyacı olduğunda bunlara hızlı ve pratik bir şekilde müdahale etmek için büyük çöp kamyonları yerine daha hızlı araçlara ihtiyaç duyuluyor. Hizmet araçları filomuza yeni eklediğimiz işte bu çöp taksi ile acil temizlik hizmetlerimizi hızlı, pratik ve daha tasarruflu bir şekilde yerine getireceğiz. Başiskele’mizin temizlik hizmetleri kalitesini arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Yeni hizmet aracımız ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Başiskele’de “Çöp Taksi” hizmete girdi

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