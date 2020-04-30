YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Başiskele’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Korona virüs ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden kurulan mobil dezenfekte ekipleri ilçenin her mahallesinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Korona virüs ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden kurulan mobil dezenfekte ekipleri ilçenin her mahallesinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Salgın sebebiyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık personellerinin virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak amaçlayan dezenfektan ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerini özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte etti.
Korona virüs ile 7 gün 24 saat mücadele eden Başiskele Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte ederken, mahalle mahalle cadde ve sokakları yıkamaya devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalar üç kişilik ekiple gece gündüz demeden sürüyor. Halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da belirli plan ve programlar dahilinde deterjanlı bol köpüklü suyla yıkıyor.
Halkın sağlını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için amacıyla ilçede faaliyet gösteren bakkal, market, fırın, postane ve eczane gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ile bankamatik, otobüs durakları, çöp ve geri dönüşüm konteynerleri gibi vatandaşların sık kullanılan ve dokunulan her alan düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Başiskele’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:53
Öğle
13:03
İkindi
16:52
Akşam
20:02
Yatsı
21:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Çankaya Eczanesi
Darica
Dilgül Eczanesi
Gebze
Ferah Eczanesi
Korfez
Handan Eczanesi
Karamursel
Temir Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.