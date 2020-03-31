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Başiskele’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde Koronavirüs (Covid-19) Salgınının önlenmesi kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.Belediye ekipleri, Başiskele’de “Evde Kal” çağrısına uyarak sokak ve caddeleri boş bırakan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşların istekleri de dikkate alınarak salgının önlenmesi için yoğun bir şekilde 7 gün 24 saat çalışıyor.

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde Koronavirüs (Covid-19) Salgınının önlenmesi kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Belediye ekipleri, Başiskele’de “Evde Kal” çağrısına uyarak sokak ve caddeleri boş bırakan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşların istekleri de dikkate alınarak salgının önlenmesi için yoğun bir şekilde 7 gün 24 saat çalışıyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, ilçenin her bir mahallesinde virüse karşı dezenfektanlı su ile yıkama ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Kullar Mehmetağa, Mahmutpaşa, Yeşilkent, Sahil ve Vezirçiftliği Mahalleri’nde, sokak ve caddeleri, park ve bahçeleri, ortam kullanım alanlarını, ATM’leri, çöp konteynerlerini, otobüs duraklarını ve halkın dokunacağı her yeri dezenfekte edildi.
Dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, salgının önlenmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Özlü, “Koronavirüs aldığımız tüm tedbirlerden daha güçlü değildir. Lütfen kurallara uyalım, zaruri olmadıkça evimizden çıkmayalım. Çıktığımız zamanda sosyal mesafeyi koruyalım, temasta bulunmayalım, sık sık ellerimizi sabunlu su ile yıkayalım. Hep birlikte bu musibetten kurtulacağız” dedi.

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