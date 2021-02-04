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Başiskele’de fahiş fiyat artışına denetim

04.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışına yönelik vatandaşların mağdur olmaması için ilçede hizmet veren marketleri denetledi.Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile birlikte Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçe genelindeki ulusal market zincirleri ve yerel marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışına yönelik vatandaşların mağdur olmaması için ilçede hizmet veren marketleri denetledi.
Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile birlikte Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçe genelindeki ulusal market zincirleri ve yerel marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında marketlerdeki un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı. Son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği ürünlerin, faturaları da ayrıntılı bir şekilde incelendi ve reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırıldı.
Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihinin de kontrol edildiği denetimlerde eksiklikler tutanakla kayıt altına alındı. Alışveriş yapan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların ürünleri alırken özellikle raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca vatandaşların haksız fiyat artışı yapan firmaları ALO 175 hattını arayarak ihbar edebilecekleri de hatırlatıldı.

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