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Başiskele’de halk ekmek satışı başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Odası arasında imzalanan Halk Ekmek Projesi protokolünün ardından İzmit’te satışa başlanan halk ekmek, 1 Haziran’dan itibaren Başiskele’de de satışa sunulacak.Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot bölge seçilen İzmit ilçesinde Halk Ekmek Büfelerinde satışa başlanan ekmek satışı Nisan ayında diğer ilçelerde de başlayacaktı.

Başiskele’de halk ekmek satışı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Odası arasında imzalanan Halk Ekmek Projesi protokolünün ardından İzmit’te satışa başlanan halk ekmek, 1 Haziran’dan itibaren Başiskele’de de satışa sunulacak.
Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot bölge seçilen İzmit ilçesinde Halk Ekmek Büfelerinde satışa başlanan ekmek satışı Nisan ayında diğer ilçelerde de başlayacaktı. Ancak korona virüs salgını dolayısıyla Halk Ekmek Satış Büfeleri olan MOBO’ların üretimini yapan firma ithal parçaları temin edemeyince projenin Başiskele’de hayata geçmesi gecikti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği projenin ilçede kısa zamanda hayata geçmesi için yaptığı görüşmeler neticesinde geç de olsa üretilen Halk Ekmek Satış Büfeleri Başiskele’de 5 ayrı noktaya yerleştirildi. Fırıncılar Odası tarafından çalışacak işçilerin alımı yapıldı ve uygun fiyata ekmek satışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Başiskele’nin Yeniköy Merkez Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Yaylacık Mahallesi ve Vezirçifliği Mahallesi’nin merkezi yerlerinde belirlenen noktalara konan Halk Ekmek büfelerinde satışlar 1 Haziran’dan itibaren başlıyor. Halk ekmeğin 200 gramının 1 liradan, 400 gram ekmeğin de 2 liradan satılacağı büfelerde, sabah 07.00-09.00, öğlen 12.00-14.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında satış yapılacak.
Ekmeğin dışında hiçbir şey satılmayacak olan Halk Ekmek büfelerinde pazar ve resmi tatil günlerinde satış yapılmayacak.

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