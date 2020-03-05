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Başiskele’de hizmet seferberliği devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla hizmet seferberliğine devam ediyor.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarından gelen taleplere anında hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla hizmet seferberliğine devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarından gelen taleplere anında hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Barbaros Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve Mahmut Çavuş Caddesi, Serdar Mahallesi Yavuz Caddesi’nde bozulan yollarda asfalt yama çalışmalarını tamamladı.
Çeşitli nedenlerle bozulan ve deforme olan kilitli parke taş yollarını da tamir ederek, düzgün bir hale getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Sahil Mahallesi Çağla Sokak’ta kilitli parke yol tamiri çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca yayaların daha güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla Sepetlipınar Mahallesi Egemen Caddesi’nde baskı beton kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

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