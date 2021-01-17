Başiskele’de karla mücadele sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine ilçede etkisini gösterecek kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, karla mücadele ekiplerini hazırlayarak teyakkuza geçmişti. Cuma günü Başiskele’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası karla mücadeleye başlayan ekipler, kırsal mahallelerdeki ana arterleri kar küreme araçlarıyla temizleyerek ulaşımın aksamasına engel oldu. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da gerçekleştirilen yollarda ekipler, vardiyalı bir şekilde çalışarak vatandaşların mağdur olmasını önledi. Yoğun kar yağışının kent merkezinde de dün akşam saatlerinden itibaren başlamasıyla Başiskele beyaza büründü. Kent merkezi için de teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri, kentin her bir mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için akşam saatlerinden itibaren yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sağlık çalışanlarının ve kolluk kuvvetlerinin hizmetlerinin aksamaması ve fabrika işçilerini taşıyan servis araçlarının güzergahlarında herhangi bir sorun yaşamaması için belediye ekiplerinin gece gündüz demeden özverili çalışmalarıyla yollar kardan temizlendi buzlanmaya karşı tuzlandı.

119 personel görevde

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurulan karla mücadele ekipleri ilçenin 37 mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat karla mücadele edecek. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılı karla mücadele programı kapsamında; 9 adet JCB, 4 adet tuz atma kamyonu, 3 adet greyder, 3 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 5 adet sokaklara tuz atmak için kamyonet ile toplamda 119 personel görev yapıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen belediye ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, market ve dükkan önleri, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışları gibi alanlardaki kar birikintileri el süpürgeleriyle süpürüldü ve buzlanmaya karşı tuzlandı.

Başkan Özlü’den ekiplere destek

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, ilçede vatandaşların mağdur olmaması için kırsal kesimlerde ve merkezde tüm cadde ve sokaklarda karla mücadele eden ekipleri sahada ziyaret etti. Ekibine teşekkür eden Başkan Özlü, "Kurak geçen bir sonbahar ve Aralık ayından sonra çok şükür ki Rabbimiz bizlere kar yağışı gönderdi. Biz kar yağışını bir nimet olarak görüyoruz. Barajlarımızın dolması ve doğal kaynak sularımızın varlığını koruması için kar yağışı çok önemli. Ama biz belediye olarak bu yoğun kar yağışında halkımızın mağdur olmaması için ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai gerçekleştirerek Başiskelemiz’in yüksek kırsal mahallelerimiz dahil karla kapanan yol bırakmadık. Hemşehrilerimizin güvenli ulaşımı adına mesai kavramı gözetmeksizin seferber olduk" dedi.

