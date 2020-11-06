YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de kimsesizlere sıcak yemek hizmeti

Başiskele’de kimsesizlere sıcak yemek hizmeti

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere 7 gün 24 saat sıcak yemek hizmeti veriyor.Başiskele’de sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel örneklerinden Halil İbrahim Sofrası Aşevi kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Başiskele’de kimsesizlere sıcak yemek hizmeti

Başiskele Belediyesi, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere 7 gün 24 saat sıcak yemek hizmeti veriyor.
Başiskele’de sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel örneklerinden Halil İbrahim Sofrası Aşevi kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Korona virüs salgını sürecinde daha da zorlanan ihtiyaçlı ailelere Başiskele Belediyesi, 7 gün 24 saat muhtaçlara sıcak yemek hizmeti veriyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi, hayırsever vatandaşların bağışları ve destekleriyle yapılan sıcak yemek hizmetiyle 41 hanede yaşayan 60 kişiye sıcak yemek desteği sağlıyor.
Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilerek tespit edilen yemek yapamayacak durumda olan, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişi ve aileler faydalanıyor. Aşevinde, usta aşçılar her gün sağlıklı ve hijyenik ortamda 2 öğün 3 çeşit yemek pişiriyor, hazırlanan yemekler yine belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerinin evlerine kadar götürülüyor. İhtiyaç sahibi kişilerin rencide olmaması için gizliliğe büyük önem verilen sıcak yemek hizmetiyle Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde ilçede dayanışma ve yardımlaşma kültürü devam ediyor.
Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde ayrıca kentte cenazesi olan hanelere Başiskeleli vatandaşların istekleri doğrultusunda taziye yemekleri de hazırlanarak dağıtımları gerçekleştiriliyor.

Başiskele’de kimsesizlere sıcak yemek hizmeti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı
Deprem anında masasında telefonla konuşmayı sürdüren adamın görüntüleri şaşırtıyor
Deprem anında masasında telefonla konuşmayı sürdüren adamın görüntüleri şaşırtıyor
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Şifa Eczanesi
Izmit
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Deniz Eczanesi
Golcuk
Pelin Eczanesi
Golcuk
Nazlı Eczanesi
Gebze
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gölcük sahillerinde su kanalları inşa ediliyor
Gölcük sahillerinde su kanalları inşa ediliyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gebze Yücel Boru Fen Lisesi Açıldı
Gebze Yücel Boru Fen Lisesi Açıldı
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.