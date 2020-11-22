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Başiskele’de korona virüse karşı yeni tedbir ve önlemler alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.11.2020 13:24 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yeni önlemler alarak kurs, eğitim, spor ve benzeri etkinlik ve hizmetlere ara verdiğini duyurdu.Başiskele Belediyesi, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemler aldığını duyurdu.

Başiskele Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yeni önlemler alarak kurs, eğitim, spor ve benzeri etkinlik ve hizmetlere ara verdiğini duyurdu.
Başiskele Belediyesi, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemler aldığını duyurdu. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, Balşiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitimlerin online olarak devam etmesi kararı aldı. İlçede Başiskele Belediyesi tarafından yürütülen kurs, eğitim, spor ve benzeri etkinlik ve hizmetlere ara verildi.
Konu ile ilgili Başiskele Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne başvurular online olarak alınacak. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitimler online olarak devam edecek. Başiskele Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimlere ara verilecek. Belediyemiz bünyesindeki kadın ve erkek spor salonlarımızda etkinlik ve hizmetlere ara verilecek. Semt konaklarımızda ve kurs merkezlerimizdeki eğitimlere ara verilecek. Psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerimiz online olarak devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gerekli sosyal destekler sağlanacak. Kültür ve sanat etkinliklerimize ara verilecek. Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi üzerinden gelen tüm talep, şikayet ve öneriler online sistem üzerinden alınacak" ifadelerine yer verildi.

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