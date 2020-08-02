YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de kurban atıkları anında toplanıyor

Başiskele’de kurban atıkları anında toplanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, kurban kesimi yapılan yerlerde çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla kurban atıklarını anında topluyor.Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile Kurban Bayramı boyunca kurban atıklarını toplama çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, kurban kesimi yapılan yerlerde çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla kurban atıklarını anında topluyor.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile Kurban Bayramı boyunca kurban atıklarını toplama çalışmalarına devam ediyor. Bayram öncesinden planlamalarını yapan ve nöbet çizelgelerini oluşturan Başiskele Belediyesi, iş makinaları ve yer ekipleriyle, kesim yapılan noktalardan kurban atıklarını çevre kirliliği ve sağlık açısından bir olumsuzluğa yol açmadan topluyor. Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’nün talimatıyla çalışmalarını özveriyle gerçekleştiren ekipler sorumluluk bölgelerinde gördükleri atıkları alırken, çağrı merkezine atıkların alınması konusunda gelen talepleri de yerine getiriyor. Toplanan kurban atıkları, belirlenen atık alanında açılan büyük çukurlara boşaltılıyor.
Ayrıca ekipler bayram izninde olan vatandaşların evlerinde ve bahçelerinde yapacaklarını düzenlemeler ve buradan çıkarabilecekleri moloz ve bitki atıklarını toplanması için çöp taksi ile hizmet veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

ASKİ’den Kuşadası için 16,5 milyon liralık daha içme suyu yatırımı

ASKİ’den Kuşadası için 16,5 milyon liralık daha içme suyu yatırımı

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:08
Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:22
Yatsı
21:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Cankatar Eczanesi
Darica
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Derbent Eczanesi
Kartepe
Aydın Eczanesi
Izmit
Kıvrıkoğlu Eczanesi
Izmit
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.