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Başiskele’de maske üretimi devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında başladığı maske üretimine tüm hızıyla devam ediyor.Başiskele Belediyesi’ne bağlı Vezirçiftliği Semt Konağı ve Yeşilkent Semt Konağı’nda hijyenik ortamda kurulan atölyelerde belediye personelleri, Başiskele Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri ve semt konakları kursiyerlerinden oluşan gönüllüler maske üretimi çalışmalarını normalleşme sürecinde de gerçekleştiriyor.

Başiskele’de maske üretimi devam ediyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında başladığı maske üretimine tüm hızıyla devam ediyor.
Başiskele Belediyesi’ne bağlı Vezirçiftliği Semt Konağı ve Yeşilkent Semt Konağı’nda hijyenik ortamda kurulan atölyelerde belediye personelleri, Başiskele Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri ve semt konakları kursiyerlerinden oluşan gönüllüler maske üretimi çalışmalarını normalleşme sürecinde de gerçekleştiriyor. PLA olarak adlandırılan, mısır nişastasından üretilen sağlıklı ve güvenli bir malzemeden yapılan ve hijyenik ortamda büyük bir titizlikle üretilen steril maskeler, öncelikle sahada dezenfekte ve temizleme çalışmaları yapan belediye çalışanlarının ve belediye hizmet binalarında çalışan personelin ihtiyacının karşılanması için üretiliyor.
Salgının yaşandığı ilk günlerden itibaren maske üretimine başlayan Başiskele Belediyesi, yoğun talebin olduğu zorlu süreçte kapasitesini günlük 2 bin adede çıkarmıştı. Daha sonra normalleşme sürecinde Başiskele’de günlük ihtiyaca göre maske üretimine devam eden Başiskele Belediyesi, halk sağlığını korumak için her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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