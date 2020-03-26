YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Başiskele’de pazar yerleri dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Başiskele’de korona virüs ile mücadelede adeta seferberlik ilan eden Başiskele Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor.Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyan Başiskele Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmedik yer bırakmıyor.Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini sıklaştıran Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle ilçenin her mahallesinde tayzikli ve deterjanlı suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başiskele’de korona virüs ile mücadelede adeta seferberlik ilan eden Başiskele Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor.
Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyan Başiskele Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmedik yer bırakmıyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini sıklaştıran Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle ilçenin her mahallesinde tayzikli ve deterjanlı suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklar ve caddeler, kamu kurum ve kuruluşları, ATM’ler, postaneler, sağlık ocakları, camiler ve cami avluları, okullar yanında pazar yerlerini de dezenfekte ediyor. Son olarak Yeniköy Hanlı Pazar’da temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, hijyenik solüsyonla pazar yerlerinin temizliğini yaptı. Pazar yerleri her pazar kurulmadan önce ve sonra belediye ekiplerince dezenfekte edilmeye devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Şen Eczanesi
Cayirova
Esin Eczanesi
Izmit
Gamze Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

Kocaeli'de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara toplu taşıma uyarısı

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

İzmit’te sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak destek

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

Dört Ayda Hafız Oldu, Umre Ile Ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.