Başiskele’de pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Başiskele’de korona virüs ile mücadelede adeta seferberlik ilan eden Başiskele Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyan Başiskele Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmedik yer bırakmıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini sıklaştıran Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle ilçenin her mahallesinde tayzikli ve deterjanlı suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklar ve caddeler, kamu kurum ve kuruluşları, ATM’ler, postaneler, sağlık ocakları, camiler ve cami avluları, okullar yanında pazar yerlerini de dezenfekte ediyor. Son olarak Yeniköy Hanlı Pazar’da temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, hijyenik solüsyonla pazar yerlerinin temizliğini yaptı. Pazar yerleri her pazar kurulmadan önce ve sonra belediye ekiplerince dezenfekte edilmeye devam edilecek.