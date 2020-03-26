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Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı halk sağlığını sağlamak amacıyla adeta seferberlik ilan eden Başiskele Belediyesi, pazarlara el dezenfektanı ve tek kullanımlık eldiven standı kurdu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun korona virüs tedbirleri kapsamında "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız” açıklamasından sonra Başiskele Belediye Başkanı M.

Korona virüse karşı halk sağlığını sağlamak amacıyla adeta seferberlik ilan eden Başiskele Belediyesi, pazarlara el dezenfektanı ve tek kullanımlık eldiven standı kurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun korona virüs tedbirleri kapsamında "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız” açıklamasından sonra Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla belediye ekipleri semt pazarlarındaki önlemleri arttırdı.
Pazar yerlerini her pazar kurulmadan önce ve sonra deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte eden Başiskele Belediyesi, halkın sağlığı için alışverişe gelen vatandaşlara semt pazarı girişlerinde el dezenfektanı ve tek kullanımlık eldiven dağıttı. Semt pazarlarındaki denetimleri de sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda pazarcıların hijyen kurallarına uyup uymadığını ve vatandaşların seç-al yapmadan alışveriş yapmalarını denetledi. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlara yönelik sık sık anons yapılarak korona virüsüne karşı tedbirli olunmaları ve hijyen kurallarına dikkat edilmeleri istendi.

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