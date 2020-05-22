Başiskele’de şehitliklere bayram bakımı

Başiskele’de Ramazan Bayramı nedeniyle ilçede yer alan şehitliklere özel bayram temizliği ve bakımı yapıldı.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Birimi’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 15 şehidin kabristanını güzelleştirmek için adeta seferber oldu.

Belediye ekipleri, şehit kabristanlarının ilk önce çim biçme, yabani ot temizleme bakım onarım gibi işlemlerini yaptıktan sonra çiçek dikme çalışmalarını tamamladı. Çok sayıda çeşit çeşit rengarenk çiçeklerin dikildiği şehitlikler bayrama hazır hale getirildi.

