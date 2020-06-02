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Başiskele’de sosyal alanlar dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadelesini sürdüren Başiskele Belediyesi, normalleşme süreci ile vatandaşların faaliyetlerine açılan sosyal alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde belediye dezenfekte ekipleri, halk sağlığını korumak için ilçe genelinde ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediyor.

Korona virüsle mücadelesini sürdüren Başiskele Belediyesi, normalleşme süreci ile vatandaşların faaliyetlerine açılan sosyal alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde belediye dezenfekte ekipleri, halk sağlığını korumak için ilçe genelinde ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediyor. Korona virüsle mücadele sürecinde geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan birçok işletme ve alanın 1 Haziran itibariyle yeniden faaliyetlerine başlaması üzerine dezenfekte çalışmaları yapıldı. Başiskele’de faaliyetlerine başlayan kafeler, kıraathaneler, parklar ve bahçeler ile vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Başiskele’de normalleşme sürecinin devam ettiğini belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan tedbirleri elden bırakmadan Korona virüs ile mücadelemize devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullanacakları sosyal dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Daha güzel günler sosyal mesafesiz günler için şimdilik sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyenimize lütfen hep birlikte dikkat edelim” dedi.

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