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Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor

29.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Başiskele’de spor salonları yeniden hizmete açılıyor

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, hizmetlerine ara veren Başiskele Belediyesi spor salonları ve gençlik merkezleri tekrar hizmete açılıyor.Korona virüs önlemleri kapsamında hizmetine toplum sağlığı için ara veren Başiskele Belediyesi, belediyeye bağlı spor salonlarını kontrollü şekilde hizmete yeniden başlatıyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, hizmetlerine ara veren Başiskele Belediyesi spor salonları ve gençlik merkezleri tekrar hizmete açılıyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında hizmetine toplum sağlığı için ara veren Başiskele Belediyesi, belediyeye bağlı spor salonlarını kontrollü şekilde hizmete yeniden başlatıyor. Bu kapsamda merkezler, 1 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren 10.00 ile 19.00 saatleri arasında tekrar üyelerinin hizmetine açılıyor. Yeniden açılacak spor salonlarında vatandaşlar, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve alınan ek tedbirlerle spor yapabilecekler. Başiskele’nin birçok mahallesinde erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı hizmet veren spor salonları ve gençlik merkezleri üyeleriyle buluşacak.
Yeniden hizmete açılacak spor salonlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. Salgın sürecinde kapalı olan spor salonlarında tadilat ve temizlik çalışmaları yapılarak ekipman eksiklikleri giderildi. Kayıtlarını yeniden oluşturmak isteyen üyeler, telefon ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi edinebilecek.
Öte yandan tedbirler kapsamında üyeler salon girişlerinde görevli personele HES Kodunu bildirecek, diğer üyeler ve çalışanlar ile aradaki mesafe korunacak, yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme ihtimali olan hareketler yapılmayacak, salonlara girişlerde eller yıkanarak el antiseptiği kullanılacak, kullanılan istasyonların bir sonraki üye kullanmadan önce el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilecek, spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine özen gösterilecek, salonlarda yiyecek ve içecek talebinde bulunulmayacak, spor salonu girişlerinde galoş giyilmesi zorunlu olacak, spor yaparken siperlik kullanılacak.

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